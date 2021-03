Nog ‘maar’ 11 COVID-19 patiënten in ziekenhuizen, 4 in ICU

In Suriname zijn er woensdag 3 maart weer 14 nieuwe COVID-19 besmettingen geregistreerd na in totaal 186 keer testen. Dat blijkt woensdagavond uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering.

Uit de cijfers blijkt ook dat het aantal patiënten in het ziekenhuis sterk is gedaald. Op dit moment zijn er nog ‘maar’ 11 personen in het ziekenhuis en 4 in de ICU. Ook zijn er de afgelopen 24 uur 13 personen genezen.

Sinds de start van de pandemie zijn er in Suriname al bijna 9.000 mensen positief getest op het gevreesde coronavirus. 173 personen zijn aan de gevolgen van het virus overleden.