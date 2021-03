Man tijdens lockdown beroofd in auto; vermoedelijk in val gelokt

Een 42-jarige man is donderdagochtend rond 01.30 uur in zijn auto overvallen aan de Honkbalstraat in Suriname.

Het slachtoffer had een vriend gereden naar het adres die een ander wilde ontmoeten. Toen de vriend op het terrein was, wachtte hij hem in zijn wagen af. Op een gegeven moment kwam een rover met een mes op hem af.

Van het slachtoffer werden buitgemaakt een telefoon en SRD 7.000. De crimineel koos na de beroving het hazenpad. De politie kreeg de melding van het voorval en ging naar de plaats delict.

Het vermoeden bestaat dat de vriend achter de beroving zit. De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.