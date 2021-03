Jeangu Macrooy wil Surinaamse afkomst eren in Songfestival nummer

De uit Suriname afkomstige zanger Jeangu Macrooy heeft donderdagavond het nummer Birth of a New Age laten horen, waarmee hij Nederland vertegenwoordigt op het Eurovisie Songfestival. Het refrein bestaat uit een zin in Sranantongo, waarin Macrooy zingt dat niemand hem kan breken.

In gesprek met Cornald Maas legt Macrooy uit dat hij zijn afkomst wilde eren in het nummer. Voor hem gaat het lied over het leven van een authentiek leven en veerkracht tonen in moeilijke tijden.

Hij schreef de Songfestivalinzending samen met Pieter Perquin, beter bekend als Perquisite, die ook de inzending van vorig jaar, Grow, produceerde. Het nummer is hier te horen: