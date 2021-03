Bij gevecht gewond geraakt NDP-parlementariër Lalbiharie hekelt handelen politie

Het DNA-lid dat onlangs een polsfractuur opliep bij een gevecht, heeft vandaag gereageerd in de media. De man in kwestie, NDP parlementariër Jayant Lalbiharie, wilde in eerste instantie niet veel kwijt toen de redactie van Waterkant.Net hem gisteren vroeg om een reactie over het voorval.

Tegenover Waterkant.Net gaf hij wel aan dat hij niet te spreken is over het handelen van de politie in Suriname. Volgens Lalbiharie kreeg hij bezoek van twee personen op de zaak, die geen goede bedoelingen hadden. Er ontstond ruzie waarna de politie in het voordeel van de tegenpartij zou hebben gehandeld. De NDP’er zegt dat dit zou zijn gebeurd in opdracht van ‘hogerhand’.

Tegen de Surinaamse site SUN zegt hij dat twee personen naar zijn zaak zijn gekomen en gestolen onderdelen hebben aangeboden. De parlementariër gaf aan dat hij daar niet van gediend was, want hij koopt geen gestolen onderdelen. Er ontstond ruzie waarbij hij werd geduwd en op z’n pols viel.

Lalbiharie moest voor behandeling van een polsfractuur naar de Spoedeisende Hulp. Hij heeft daarna een attest overlegt aan De Nationale Assemblée over zijn verwonding. Tegenover de redactie gaf aan hij aan dat de handelswijze van de politie nog een staartje krijgt.