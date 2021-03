Assembleelid Kanapé veroordeeld voor rijden onder invloed van alcohol

Assembleelid Remi Kanapé (35) is woensdag veroordeeld tot het betalen van een boete van SRD 2500, subsidiair drie weken hechtenis voor het rijden onder invloed van alcohol op 19 december 2020 aan de Commissaris Weythingweg.

De BEP-parlementariër heeft ook op een zodanige wijze gereden met als gevolg dat hij een andere wagen van achteren heeft aangereden. Rechter Roy Elgin legde hem hiervoor op een boete op van SRD 750, subsidiair twee weken hechtenis. De rijbevoegdheid is hem ontzegd voor twaalf maanden waarvan acht voorwaaardelijk onder aftrek met een proeftijd van drie jaar.

Dit houdt in dat het assembleelid vier maanden niet mag deelnemen aan het verkeer vanaf de datum dat het rijbewijs is ingevorderd. Kanapé bood zijn verontschuldigingen aan. Hij bekende onder invloed van alcohol te hebben gereden. Na de aanrijding was hij tekeergegaan en zei toen steeds dat hij parlementarier is.

Het Openbaar Ministerie in Suriname eiste voor het rijden onder invloed van alcohol een boete van SRD 1500, subsidiair vier weken hechtenis. De officier van justitie vroeg ontzegging van de rijbevoegdheid voor acht maanden. Zij eiste voor het rijden op een zodanige wijze SRD 750, subsidiair twee weken hechtenis.

Advocaat Jennifer Korendijk pleitte dat de man, die heeft bekend, een kans verdiend. Zij zei dat Kanapé een goede proceshouding heeft gehad en vroeg mitigeren van de periode van de ontzegging van de rijbevoegdheid.