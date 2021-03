Een 12-jarig meisje is woensdagochtend gevallen van het balkon van een pand aan de Koningstraat in Paramaribo.

Zij vertelde dat zij niet kon slapen en ging toen naar het balkon. Zij zat op de balustrade en kwam ongelukkigerwijs naar beneden te vallen.

Zij had uitwendig geen letsels, maar had pijn over haar gehele lichaam. Daarom is zij met de ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp in Suriname.