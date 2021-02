Man in restaurant van ketting beroofd door gewapende criminelen

Twee gewapende criminelen hebben vrijdagavond een beroving gepleegd in een restaurant aan de Verlengde Hoogestraat in Suriname. Zij beroofden daarbij een man van zijn halsketting.

De rovers gingen in het restaurant, waarbij een van hen een vuistvuurwapen tevoorschijn haalde. De tweede man rukte meteen de halsketting van een van de personen in het restaurant weg.

Na de daad renden zij weg en stapten vermoedelijk in een witte auto die in de richting van de Maystraat is gereden.

Het slachtoffer is een 29-jarige ondernemer. Hij heeft geen letsel opgelopen. De Surinaamse politie werd ingeschakeld en ging naar de plaats voor onderzoek.