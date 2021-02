Ondernemer die rover doodschoot met illegaal wapen heengezonden

De ondernemer die in de vroege ochtend van donderdag 25 februari een vermoedelijke rover doodschoot, heeft geen vergunning voor het door hem gebruikte vuistvuurwapen. De man is na verhoor heengezonden.

De politie van het bureau Paranam kreeg omstreeks 00.34u van het Command Center de melding van een schietincident aan de Martin Luther Kingweg. De wetsdienaren begaven zich voor onderzoek naar de locatie en troffen ter plaatse de beller aan. Hij verklaarde aan de Surinaamse politie dat hij ondernemer is en arbeiders thuis had afgezet. Bij terugkeer op zijn woonadres constateerde hij onregelmatigheden.

Het viel hem op dat enkele koeien die hem toebehoren uit de stal waren, waardoor hij op controle uitging. Bij die gelegenheid trof hij twee onbekende manspersonen, van wie één gewapend was met een vuistvuurwapen, op zijn erf aan. Bij het zien van de ondernemer, werd het vuur op hem geopend. Met een vuistvuurwapen dat hij bij zich had, beantwoorde hij het vuur en schakelde de politie in. De ondernemer liep geen letsels op.

In één van de omliggende percelen troffen de politieambtenaren een man aan. Hij bleek schotverwondingen te hebben opgelopen aan zijn rechter scheenbeen, linkerknie en linkerzijde van zijn stuit en vertoonde geen levensteken meer. Een arts die ter plaatse kwam, stelde de dood vast.

Na overleg met het Openbaar Ministerie in Suriname is het ontzielde lichaam van de verdachte en het vuistvuurwapen van de ondernemer in beslag genomen. Het onderzoek in deze zaak is overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten. Aan de aanhouding van de tweede verdachte wordt gewerkt.

Nabestaanden of zij die denken deze man te hebben gekend, worden opgeroepen zich in verbinding te stellen met de afdeling Kapitale Delicten. Deze afdeling is te bereiken op de telefoonnummers 403645 of 402736 meldt de politie.