Haastig afslaan eindigt met aanrijding en auto in goot

Kort voor het ingaan van de lockdown in Suriname, vond er een aanrijding tussen twee voertuigen plaats op de hoek van de Toevluchtweg en de Biharilaan. Daarbij is de veroorzaker met zijn auto in een goot beland.

De veroorzaker reed over de Toevluchtweg, komende uit de richting van de Grandostraat. De andere bestuurder (witte auto) reed in tegenovergestelde richting.

Op de hoek sloeg de bestuurder van de rode auto haastig rechtsaf in de Biharilaan en doorkruiste daarbij de rijbaan van de aankomende witte auto. Er onstond een zware botsing waarna de veroorzaker met zijn auto in een goot langs de weg is beland. Beide voertuigen zijn behoorlijk beschadigd.

De politie kreeg de melding van de aanrijding en ging ter plaatse voor onderzoek. De veroorzaker was in de war en is per ambulance afgevoerd. Vermoedelijk verkeerde hij onder invloed van alcohol.