Twee onbekende brugspringers in mortuarium AZP

In het mortuarium van het Academisch Ziekenhuis in Suriname liggen op dit moment nog twee lichamen van brugspringers en drie andere overledenen waarvan de Surinaamse politie de identiteit nog niet kent. De autoriteiten roepen familieleden daarom op, om contact te maken met de afdeling Forensische Opsporing van het Korps Politie Suriname.

Een van de lichamen is van een Venezolaanse man die van de Bosjebrug zou zijn gesprongen. Zijn lichaam werd op 5 augustus 2020 binnen gebracht in het mortuarium van het AZP. Het ander lichaam is van een Creoolse man, die van de Saronbrug gesprongen is. Zijn lichaam is op 20 oktober 2020 binnen gekomen.

Naast deze twee lijken liggen in het mortuarium nog het lichaam van een vrouw, dat was aangetroffen in de Surinamerivier en binnengekomen is op 11 april 2020. Daarnaast ook het lijk van de 57-jarige Braziliaan Robert Da Rocha Claudemar, dat binnengebracht is op 29 augustus 2020.

Verder is er in het mortuarium een lichaam van een creoolse man genaam D. Emanuelson, dat op 9 oktober 2020 werd binnengebracht. Deze persoon is overleden in het Academisch Ziekenhuis. In het mortuarium van het ’s Lands Hospitaal is het lichaam aanwezig van de 63-jarige marron Balberlon Ajoe dat op 21 september werd binnen gebracht.

Familieleden worden hierbij opgeroepen om contact te maken met het Korps Politie Suriname, de deelstructuur Forensische Opsporing op het telefoonnummer 404022 of het mortuarium van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo op het telefoonnummer 442222 toestel 287 om de begrafenis van de overledene ter hand te nemen.