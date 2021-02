Ministerie noemt kop artikel dWT over leningen ‘misleidend’

Het Surinaamse ministerie van Financiën en Planning is niet te spreken over een artikel van de Surinaamse krant de Ware Tijd (dWT), met een volgens haar misleidende kop. In het artikel wordt gesuggereerd dat de regering nog steeds met leningen de staatshuishuishouding financiert. Minister Armand Achaibersing zegt hierover dat er vanaf augustus geen nieuwe lening zijn gesloten om de salarissen te kunnen betalen.

Het artikel van dWT is gebaseerd op een internationaal rapport genaamd EMFI in London. Het Bureau voor de Staatsschuld heeft het rapport van EMFI doorgenomen en geeft aan dat de data niet klopt met wat bekend is bij het Bureau. Dit is ook te verifiëren op de website van het Bureau van de Staatsschuld. Zowel het ministerie van Financiën en Planning alsook het Bureau voor de Staatsschuld vraagt zich af waar deze internationale organisatie haar informatie op baseert.

Achaibersing zegt verder: “Het is zeer spijtig te constateren dat journalisten feiten niet verifiëren en daarnaast de samenleving misleiden met koppen. Wij betreuren dit en vragen de leiding van de Ware Tijd, om juist in tijden van crisis, het moreel-ethisch kompas van de journalistiek ter hand te nemen, zodat we een volk in crisis, niet verder verwarren met tendentieuze koppen.”