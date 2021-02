Bromfietser in goot nadat automobilist geen voorrang verleent

Deze bromfietser in Suriname is vanmorgen in een vieze goot terecht gekomen, nadat hij aangereden werd door een automobilist die geen voorrang verleende. Het verkeersongeval vond iets voor 09.00u plaats in Nieuw-Nickerie.

Op de kruising van de G.G. Maynardstraat en de Waterloostraat doorkruiste de automobilist de bromfietser, waardoor er een aanrijding ontstond. Als gevolg hiervan kwam de bomfietser in de goot langs de weg terecht.

De man wist er zelf uit te komen, maar zijn bromfiets bleef steken in de goot zoals op de foto te zien is. Het slachtoffer is met onbekend letsel op eigen gelegenheid naar het ziekenhuis gegaan.

De Surinaamse politie, die snel ter plekke was, heeft de zaak in onderzoek.