Boze winkelier steekt klant in hals met kapotte bierfles

De politie in Suriname heeft dinsdag een winkelier in Paramaribo aangehouden voor het verwonden van een klant. De winkelier verwondde de klant met een kapotte bierfles in diens hals, omdat de betaling voor een fles bier te lang op zich liet wachten.

De klant pakte in de winkel een fles bier en zei tegen de winkelier dat hij later zou betalen. Hij ging toen voor de winkel te staan om het biertje te drinken. Na een poos vroeg de winkelier hem naar zijn geld, maar de klant vond dat de man moest wachten.

De winkelier werd toen boos dat hij het geld voor het bier niet kon krijgen. Hij pakte een lege bierfles die hij stuk sloeg. Daarmee verwondde hij de klant in de hals. Het slachtoffer moest met de ambulance worden vervoerd.

De boze winkelier is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.