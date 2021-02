VIDEO: Twee houten woningen Dagoebladstraat afgebrand

Twee houten woningen aan de Dagoebladstraat in Suriname zijn zondagmiddag verwoest door een brand. De oorzaak is vermoedelijk brandstichting.

Beide woningen werden bewoond door een man. Een van de mannen was aan het slapen toen hij ineens een brandgeur waarnam. Hij zag dat de achterdeur van de buitenkant in brand stond en belde meteen de brandweer op. De brand is daarna van de ene woning gauw overgeslagen naar de andere houten woning.

Geen van de woningen is verzekerd, maar ze zijn wel beiden aangesloten op het elektriciteitsnet.

Als gevolg van de brand hebben twee belendende panden brandschade opgelopen. Op pandnummer 28 was brand- en schroeischade aan de muur en deuren. Op het pandnummer 24 was er brand- en schroeischade aan de windveer, dakplaten en de buis van de septic tank.

Een filmpje van de situatie ter plekke: