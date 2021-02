Rovers in Toyota Prado beroven man van goud

Twee rovers hebben maandagochtend na een beroving te Redi Doti in het district Para de plaats verlaten in een witgelakte Toyota Prado waarvan het kentekennummer onbekend is. Zij hebben een 35-jarige man overvallen in de omgeving van Dennenbos.



Bij de politie kwam omstreeks 04.43 uur de melding van een beroving die was gepleegd door twee ongewapende mannen. Een van de rovers had een bril op en is bekend bij het slachtoffer als te Amoita.

De criminelen maakten buit een autosleutel die toebehoort aan het voertuig van het slachtoffer namelijk een Toyota Hilux en 7.2 gram goud. Na hun daad hebben zij de plaats verlaten in de richting van Powakka.

De sterke arm in Suriname heeft de zaak in onderzoek.