Bij een aanrijding zojuist tussen twee Toyota Funcargo’s, is een van de auto’s over de kop geslagen. De schade was groot maar er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor.

De ene auto reed over de Coesewijnestraat richting de Lachmonstraat, terwijl de andere vanuit de Marrowijnestraat kwam om de Coesewijnestraat over te steken.

Er ontstond een aanrijding met als gevolg dat een van ze over de kop ging.