Vrouw verzet zich bij beroving en komt samen met rover ten val

Een 31-jarige vrouw is zaterdag op straat beroofd van haar halsketting aan de Industrieweg-Zuid in Suriname. Het slachtoffer heeft zich daarbij hevig verzet. Het gelukte de rover desondanks toch om het sieraad buit te maken.

De vrouw liep over de Industrieweg-Zuid, toen de crimineel haar tegemoet liep en ineens haar halsketting probeerde weg te rukken. Omdat de vrouw zich verzette, kwam zij samen met de man op straat te vallen.

De rover wist toch met de ketting weg te rennen, om iets verderop in te stappen in een gereedstaande grijze wagen. Ten tijde van de beroving was hij ongewapend. Het slachtoffer heeft schrammen aan haar armen overgehouden.

Ze heeft aangifte bij de Surinaamse politie gedaan, die werkt aan de opsporing en aanhouding van de verdachte.