Twee kinderen vermoedelijk verdronken te Braamspunt

Bij de Surinaamse politie is vandaag melding gemaakt dat twee kinderen vermoedelijk zijn verdronken te Braamspunt. De kinderen waren aan het zwemmen toen zij in de diepte verdwenen.

Een getuige vertel aan de redactie van Waterkant.Net dat drie kinderen in het water aan het zwemmen waren. Ze waren in het gedeelte dat niet diep was. De familie verloor hun uit het oog en de kinderen gingen verder het water in.

Op een gegeven moment kwamen zijn in een dieper gedeelte terecht. Een bezoeker zag het gebeuren en heeft nog getracht ze te redden. Een van de kinderen werd uit het water gehaald en is gered. Van de anderen ontbreekt elk spoor.

De politie in Suriname is naar de plaats vertrokken om na te gaan wat zich precies heeft afgespeeld.