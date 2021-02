Slechts 2 nieuwe COVID-19 gevallen na 117 keer testen

In Suriname zijn de afgelopen 24 uur slechts 2 nieuwe COVID-19 gevallen geregistreerd, na in totaal 117 keer testen. Dat blijkt zaterdagavond 20 februari uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering.

Hoewel de situatie momenteel gunstig is, het percentage acceptabel, het aantal gevallen duidelijk afgenomen en de druk op de zorg minder, benadrukt minister Ramadhin van volksgezondheid wel dat er niet veel verlichting verwacht moet worden. De regering wil niet te snel zaken vrijgeven.

Het gaat volgens hem om een proces en er wordt rekening gehouden met een aantal ontwikkelingen. Zo wijst hij erop dat er nu reeds (huwelijks)feesten worden gepland, terwijl er daarvoor nog niet eens toestemming is gegeven. Minister Ramadhin: “Mensen denken dat COVID-19 weer aan het vertrekken is. Dat hebben we ook geconstateerd in november. We zagen de gunstige situatie in het land.”

Hij zegt dat er daarom geprobeerd wordt verlichting op een gefaseerde doch verantwoorde wijze te brengen. De regering wil geen spreading events. De bewindsman vraagt de samenleving geplande feesten uit te stellen en waarschuwt voor de boetes die gekoppeld zijn aan het overtreden van de regels.