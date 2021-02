Readytex Crafts & Souvenirs online te koop via Fernandes Express

De bekende en goed gesorteerde ambachts- en souvenirwinkel in Paramaribo, Readytex, is sinds kort ook hier te vinden via Fernandes Express.

Readytex biedt diverse typische Surinaamse producten gemaakt van lokale materialen, die de fascinerende culturele diversiteit van Suriname weerspiegelen. Het gaat daarbij om talloze populaire en aantrekkelijke ‘Suriname‘ souvenirs die nu gemakkelijk online te bestellen zijn.

Het bedrijf ontwerpt en ontwikkelt ook een aantal souvenirs in samenwerking met lokale ambachtslieden en kunstenaars en noemt dit met trots de ‘Designed in Suriname‘ productlijn.

Enkele voorbeelden zijn: de limited edition polyhars replica’s van typische Surinaamse houten huizen en de Malohkoh java mok verfraaid met Marron Tembe artwork. Op Fernandes Express online is een overzicht te zien van de diverse producten die besteld kunnen worden.

Klanten die de producten in Nederland geleverd willen krijgen kunnen minimaal 2kg en maximaal 10kg aan producten per keer bestellen. Dit vanwege de restricties in het luchtvrachtverkeer. Er kan gekozen worden voor bezorging thuis of voor het zelf ophalen bij een van de afhaalpunten van Cavalier Shipping, wat natuurlijk flink in de vrachtkosten scheelt.

Fernandes Express hoopt de Surinaamse fabrikanten hiermee een boost te geven, omdat Suriname de buitenlandse deviezen heel hard nodig heeft. Bestel nu deze producten van Surinamers voor Surinamers en krijg in 10 werkdagen het pakket tot aan huis geleverd.

Alle bestellingen geschieden via ‘hoppa’ de handelssite van de Hakrinbank, die ook garant staat voor veilig betalen. Via die site is het al geruime tijd mogelijk vanuit Nederland online uw boodschappen te doen voor familie en vrienden in Suriname! Hier maken honderden Nederlanders reeds gebruik van, om hun familie in Suriname in deze moeilijke tijd te ondersteunen.

Genieten van Surinaamse producten tot aan huis wordt nu wel heel makkelijk met de online pakkettendienst van Fernandes Express. Voor vragen kunt u mailen naar fernandes.express@fernandes.sr of bellen/appen naar (00)5978644534/(00)5978427941