Politie stuit op drugs tijdens onderzoek aanrijding

Een 37-jarige man, die betrokken was bij een aanrijding op maandag 15 februari aan de Lalarookhweg, is door de politie van het bureau Uitvlugt aangehouden voor overtreding van de Wet Verdovende middelen. In zijn auto werden drugs ontdekt meldt het Korps Politie Suriname.

De politie deed na een verkregen melding van het Command Center dat er een aanrijding had plaatsgevonden aan de Lalarookhweg ter hoogte van KFC, de locatie aan voor onderzoek. Daar troffen ze de verdachte R.H. aan.

Tijdens het ingesteld onderzoek door de wetsdienaren, werd op hem een hoeveelheid marihuana en hasj gevonden en in beslag genomen. De man verklaarde aan de politie dat hij drugsgebruiker is.

Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is R.H. hangende het onderzoek in verzekering gesteld meldt de politie.