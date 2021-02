Politie stopt drukbezocht feest tijdens lockdown in Marowijne

De politie heeft te Anjoemaraproject in Marowijne een drukbezocht verjaardagsfeest tijdens lockdown stopgezet. Op de plaats werd er in de ochtenduren gefeest en muziek afgespeeld door een dj. De politie heeft het dj-set met speakerboxen in beslag genomen.

De politie ging na de melding ter plaatse en sommeerde de mensen om het feestje te stoppen. Omdat er door gefeest werd, heeft zij opgetreden. Het dj-set met speakerboxen is in beslag genomen en de feestende personen zijn van de plaats verwijderd.

Een van de personen heeft een steen op de politiewagen gegooid waardoor de voorruit is beschadigd. Er zal een boete worden opgelegd aan de dj en de jarige die het feestje had georganiseerd.

Volgens de politie weet de dj dat hij geen muziek op de plaats mocht afspelen en bovendien was er sprake van lockdown.