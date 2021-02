De motorrijder die vanmorgen bij een eenzijdig verkeersongeval in Suriname om het leven is gekomen, is een 48-jarige militair.

De man, Rafael Soesman, verongelukte rond 11.15u aan de Krakaweg. Hij was niet alleen, maar aan het toeren met een groep motorrijders.

Volgens nog onbevestigde berichten zou het slachtoffer in van de weg zijn geraakt en heeft daarna vermoedelijk een kabel geraakt.

Zijn lichaam is zojuist afgevoerd: