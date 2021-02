VIDEO: Show cabaretier Rayen Panday vanavond op SBS6

Vanavond is de show ‘Fenomeen’ van cabaretier Rayen Panday te zien op SBS 6. Met deze voorstelling trok Panday in 2018-2019 langs de theaters en gaf hem bekendheid bij het grote publiek.

In ‘Fenomeen’ vertelt Panday persoonlijke verhalen, gaat hij in op de actualiteit, is er regelmatig een muzikaal intermezzo én er wordt geen onderwerp geschuwd.

Door de herkenbaarheid van zijn verhalen, persoonlijke touch, verschillende typetjes en zijn muzikaliteit weet Rayen zowel in het Nederlands als in het Engels een breed publiek aan te spreken. Hij speelde eerder in Estland, Denemarken, België, India, Frankrijk, Suriname, Curaçao, Aruba, Indonesië, Brunei, Thailand en de Verenigde Staten.

Momenteel tourt Rayen door het land, met alweer zijn vijfde cabaretvoorstelling, getiteld ‘Trigger’. Hij is tevens bekend van zijn shows op Netflix, waaronder zijn eigen ‘Netflix Specials Live’.

‘Fenomeen’ is te zien op zaterdag 20 februari van 20.30u – 22.30u op SBS 6.