De politie in Suriname heeft deze 60-plusser aangehouden, nadat de man een voorruit van een politieauto in Nickerie vernietigde met een houwer. Op de videobeelden hieronder is te zien hoe hij inhakt op de voorruit van het voertuig van de Surinaamse politie.

De verdachte zou iemand hebben aangereden en is daarna doorgereden. Toen de politie hem op zijn woonadres ging ophalen, weigerde de man mee te gaan. Hij pakte een houwer en hakte in op de auto.

De man is aangehouden en in verzekering gesteld.