Hogere straf geëist tegen man die vriendin in Surinamerivier zou hebben geduwd

Het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) heeft in hoger beroep een celstraf van 22 jaar geëist tegen de 39-jarige Sharied S. voor het vermoorden van zijn 29-jarige vriendin Aradhana Nazir tijdens een vakantie in Suriname. Hij zou haar in de Suriname rivier hebben geduwd.

De rechtbank in Lelystad veroordeelde hem in 2019 al tot een celstraf van 20 jaar. Hij ging toen in hoger beroep dat afgelopen donderdag diende. De nieuwe eis is dus hoger dan de eerder opgelegde straf, mede door de ontkennende proceshouding van S.

Het OM denkt dat S. zijn vriendin sterke drank heeft laten drinken en daarna in de rivier heeft geduwd. Volgens de aanklager was er een financieel motief. Kort voor de vakantie was er een overlijdensrisicoverzekering van €300.000,- afgesloten door Nazir, met S. als begunstigde.

Vrijdag concludeerde zijn advocaat, na een betoog van bijna tien uur, dat er geen enkel bewijs voor de theorie is dat Sharied zijn vriendin heeft vermoord in Suriname. Het gerechtshof in Leeuwarden doet op 2 april uitspraak.