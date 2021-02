Familie van Louis Doedel wil gevonden medisch dossier snel inzien

Na een zoektocht van bijna 25 jaar is het medisch dossier van de Surinaamse vakbondsleider en activist Louis Doedel eindelijk boven water. Dat heeft journalist Nina Jurna deze week laten weten. Doedel, die haar oudoom is, werd door het Nederlandse koloniale regime 43 jaar opgesloten in een inrichting, omdat hij te kritisch was.

Het dossier is een enorm pak dat afgelopen donderdag aan de minister van volksgezondheid is overhandigd (foto). De nabestaanden hebben het dossier echter nog niet mogen inkijken. “Dat is natuurlijk wat wij heel graag willen, maar de minister wil dit eerst onder de aandacht brengen van de regering in de ministerraad. Vervolgens moet er een commissie komen, bestaande uit medici en historici die hier dit dossier gaan bestuderen” aldus Jurna.

De familie is van plan een advocaat in de arm te nemen om de minister onder druk te zetten zodat ook zij het dossier binnen korte termijn kunnen inzien. In het dossier is vanaf dag één, de arrestatie van Louis Doedel in 1937, tot aan zijn dood in 1980 van alles bijgehouden.

Louis Doedel raakte door zijn politieke activiteiten en geprononceerde stellingname geregeld in conflict met de koloniale autoriteiten. Als hij op 29 mei 1937 een bezoek wil brengen aan de gouverneur Kielstra om deze een petitie aan te bieden omtrent de situatie van de arbeidende bevolking, wordt hij gearresteerd en vervolgens ter observatie overgebracht naar de psychiatrische inrichting Wolfenbüttel.

De ‘observatie’ duurt van 1937 tot 1980. De Surinaamse strijder tegen armoede en onrecht wordt bewust kapotgemaakt en raakt in de vergetelheid. Hij sterft een paar dagen na zijn vrijlating. “We pleiten voor eerherstel. We hopen dus dat we hiermee iets stevigs in handen hebben om uiteindelijk eerherstel kunnen krijgen, ook in Nederland want het speelt zich in de koloniale tijd af” zegt Jurna in Nieuws en Co.

Eind jaren 90 ging Jurna als jonge journalist en nazaat van Doedel in een documentaire van Frank Zichem op zoek naar Doedel’s verhaal en haar roots. “Nu het medisch dossier gevonden is willen we deel 2 maken” zegt de journaliste zojuist op Twitter.