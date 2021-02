Bestuurster verleent geen voorrang en eindigt in het water

Bij een aanrijding vanmiddag in Suriname is een auto, na een zware klap in het water terecht gekomen. Het verkeersongeval vond rond 15.00u plaats in Nieuw-Nickerie.

Een vrouw in een Toyota Prado verzuimde voorrang te verlenen op de kruising van de Walther Hewittstraat en de Skrifimankotistraat. Hierdoor ontstond er een zware aanrijding, waarbij de veroorzaker met haar auto in het water terecht kwam.

Bij de aanrijding raakte de bestuurster van de andere auto gewond. Ze is per eigen gelegenheid naar het MMC gegaan. De materiële schade als gevolg van de botsing is groot. De Surinaamse politie heeft beide voertuigen in beslag genomen voor herkeuring.

Bronnen in Nickerie melden aan onze redactie dat beide bestuurders vrouwen uit Paramaribo zouden zijn, die wellicht niet bekend zijn met de straten in het rijstdistrict.