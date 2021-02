De Surinaamse overheid houdt vandaag, vrijdag 19 februari 2021, weer een COVID-19 persconferentie. De persconferentie is om 14.00u ’s middags in de Congreshal in Paramaribo.

In Suriname zijn de afgelopen 24 uur ‘slechts’ 6 nieuwe COVID-19 gevallen geregistreerd, na 121 keer testen. Dat blijkt donderdagavond 18 februari uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering.

Of dit aanleiding biedt voor versoepeling van de maatregelen is nog niet bekend.