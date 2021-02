Surinaamse regering buigt zich over beleid en urgente zaken

De Surinaamse president, vicepresident en ministers hebben zich donderdag 18 februari 2021 gebogen over het beleid en urgente zaken. Op de agenda stond onder andere de kwestie meelsubsidie. “Voorheen werd de import van meel gesubsidieerd tegen een koers van SRD 7.52. Dat gaat niet meer gebeuren. Er zal wel om de prijs betaalbaar te houden gesubsidieerd moeten worden”.

Dit zegt minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking in gesprek met de Communicatie Dienst Suriname. De toelichting van de minister van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologie zal moeten resulteren dat er een gepast besluit genomen wordt in de eerdergenoemde kwestie.

Ook de kwestie Cevihas stond op de agenda. Daarover heeft de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij de stand van zaken toegelicht en aangegeven hoe uit het probleem te geraken. De president gaf ook instructies over het aantrekken van personeel. Minister Ramdin zei verder dat er ook gesproken is over wat er reeds gerealiseerd is door de regering en wat er allemaal gedaan kan worden voor 25 mei 2021. Het gaat om projecten die afgerond kunnen worden en/of opgestart kunnen worden.

Op agenda stond verder het COVID-19 vaccinatieprogramma. Binnenkort zal Suriname weer een zending vaccines ontvangen. Het gaat om 50.000 stuks van het merk AstraZeneca vanuit India. “De voorbereiding en het overleg tussen Suriname en India, ook met een aantal Caribische landen duurt voort.” Na deze bespreking zal het vaccinatieprogramma ook worden gepresenteerd aan De Nationale Assemblee.

Ook stond op agenda een presentatie van een conceptovereenkomst die handelt over de grens tussen Suriname en Frans-Guyana.