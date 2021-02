Ondanks corona toch stijgende olieprijs op de wereldmarkt

Niet alleen in Suriname is de prijs van brandstof de afgelopen periode gestegen. Wereldwijd is er ondanks corona toch sprake van een stijging van de olieprijs. Deze daalde een jaar geleden flink, doordat men door de pandemie minder ging autorijden en vliegen.

Olieproducerende landen hebben toen met elkaar afgesproken om minder olie op te pompen om de olieprijs te beïnvloeden. En dat heeft gewerkt: door dat lagere aanbod is de olieprijs weer gaan stijgen.

De hogere brandstofprijzen, ook in Suriname, komen voor een deel dus doordat de olieprijs is gestegen. Medio februari vorig jaar was de olieprijs circa 55 US dollar voor een vat Brentolie van 159 liter en nu is dat bijna 10 US dollar meer (zie cijfers onderaan).

In Nederland steeg de prijs van benzine deze week naar 1,80 euro per liter, een recordhoogte in het afgelopen jaar.