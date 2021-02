Auto volgepropt met 14.500 krapé-eieren onderschept

De politie in Suriname heeft vrijdagmorgen ongeveer 14.500 krapé-eieren in een auto onderschept bij de controlepost ter hoogte van het Marwina Ziekenhuis in Albina. Het voertuig was letterlijk volgepropt met schildpadeieren.

De bestuurder is aangehouden en na afstemming met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Hij vervoerde de schildpadeieren vanuit Albina in de richting van Paramaribo. Bij de controlepost viel hij echter door de mand.

Controle in het voertuig wees uit dat hij 29 zakken met schildpadeieren in de wagen had. Volgens zijn verklaring bracht hij de eieren vanuit Galibi.