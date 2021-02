Weer patiënt overleden aan COVID-19 en 12 nieuwe gevallen

In Suriname is woensdag weer een patiënt overleden aan de gevolgen van besmetting met COVID-19. Ook zijn er 12 nieuwe gevallen geregistreerd na 128 keer testen. Dat blijkt woensdagavond 17 februari uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering.

Op dit moment zijn er dagelijks meer mensen genezen dan het aantal nieuwe besmettingen. Hierdoor neemt het aantal personen in het ziekenhuis ook langzaam af. Op dit moment zijn er 34 personen in het ziekenhuis, terwijl dat een week geleden nog boven de 50 was.

Het reproductiegetal (R) is nog verder gedaald naar 0,51. Dit getal laat zien hoe snel het virus zich verspreidt en geeft aan hoeveel mensen gemiddeld besmet worden door één patiënt met COVID-19. In Nederland is de R momenteel 0,96.