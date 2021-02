Slavernijverleden zichtbaar op digitale kaart Suriname

Vandaag lanceert onderzoeksjournalistiek platform Pointer (KRO-NCRV) een digitale plantagekaart van Suriname. Ruim 7.000 familienamen van bijna 35.000 slaafgemaakten die in het koloniale Suriname op plantages werkten, zijn bewaard gebleven. Voor het eerst is het gelukt om inzichtelijk te maken waar deze voormalige tot slaafgemaakten leefden.

Daarmee biedt Pointer Nederlanders met een Surinaamse achtergrond een nieuwe manier om de geschiedenis van hun voorouders te doorzoeken.

Daarnaast worden een aantal opmerkelijke verhalen in de digitale kaart uitgelicht. Zoals het verhaal van de familie van Spot-On presentatrice Rowan Blijd, die na de afschaffing van de slavernij de plantage waarop zij als slaafgemaakten leefden overkochten van de toenmalige eigenaren.

Ook Cynthia McLeod-Ferrier (schrijver van o.a. ‘Hoe duur was de suiker’) leverde een bijdrage en vertelt over haar roots. De kaart is hier te zien.