Onduidelijkheden over dispensatieaanvragen agrariërs met dc’s besproken

Het COVID-19 coördinatieteam van het Korps Politie Suriname (CCT-KPS) heeft op woensdag 17 februari een vruchtbaar gesprek gehad met alle districtscommissarissen in geheel Suriname. Tijdens dit gesprek zijn alle onduidelijkheden met betrekking tot dispensatieaanvragen besproken en weggecijferd.

Alle dispensatiebriefjes die waren uitgegeven door de districtscommissaris en het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) zijn per 16 februari vervallen. Dispensaties gaan nu via het ministerie van Justitie en Politie, waarvoor online moest worden geregistreerd.

Vooral in de districten is er onvrede hierover. Voorheen konden de agrariërs namelijk via de districtscommissaris dispensatie krijgen. De dispensatie wordt gegeven voor veelal de arbeiders die kilometers verder wonen van hun werkplek. Ze moeten zich elke dag verplaatsen van en naar huis en werkplek.

Voor een vlot verloop van de verdere samenwerking zijn er afspraken gemaakt tussen de politie, de districtscommissarissen en vertegenwoordigers van het ministerie van LVV. De afspraken houden onder andere in om de groep landbouwers, vissers en sluiswachters alsnog in het digitaal bestand op te nemen, zodat zij hun werkzaamheden zonder stagnatie kunnen voortzetten.