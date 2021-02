Inbrekersbende opgerold door recherche Paramaribo

De recherche van Paramaribo heeft vijf mannen woensdag aangehouden bij een pand aan de Dagoebladstraat. Daarbij zijn televisietoestellen, alcoholische dranken, een wapen dat op een uzi lijkt en andere spullen in beslag genomen.

De mannen konden niet verklaren van waar zij de spullen hebben, waardoor het vermoeden bestaat dat die van misdrijf afkomstig zijn. Zij zijn eerder in aanraking gekomen met de politie. Het gaat waarschijnlijk om een inbrekersbende die is opgerold.

Het vijftal is na afstemming met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. De politie is op zoek naar de personen aan wie de aangetroffen goederen toebehoort. Zij vraagt de samenleving indien zij informatie heeft, contact met haar op te nemen.

De recherche trof de spullen aan toen zij bezig was een andere verdachte op te sporen.