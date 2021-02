Boze klant telecombedrijf slaat medewerker na uitvallen internet

Een 25-jarige man was dinsdagmiddag zo boos na het uitvallen van zijn internetverbinding, dat hij een medewerker van een telecommunicatiebedrijf in Suriname heeft geslagen. Hij heeft daarbij ook een van de ruiten van de dienstauto van het bedrijf vernield.

De medewerker van het bedrijf in Paramaribo was langs de straat telecommunicatiekabels aan het verwisselen, toen de verdachte die in de buurt woont bij hem langs ging. De jongeman ging tekeer omdat hij geen toegang tot internet had.

Ondanks het feit dat de medewerker de jongeman voorhield om wat geduld te betrachten omdat het werk werd gedaan, bleef de klant boos. Zo boos dat de 25-jarige op een gegeven moment een eind hout pakte en op de medewerker begon in te slaan. Het slachtoffer moest medisch worden behandeld.

De politie heeft de jongeman aangehouden en na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.