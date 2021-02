Twee auto’s in het water geëindigd na aanrijding

Bij een aanrijding dinsdagavond in Suriname zijn deze twee auto’s in het water terechtgekomen. Het verkeersongeval deed zich iets voor 20.00u voor aan de Sir Winston Churchillweg, ter hoogte van de Parabrug.

Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. Na de aanrijding verloren beide bestuurders de controle over het stuur. Eentje reed meteen het water in en de andere knalde eerst tegen een mast van het Surinaamse energiebedrijf EBS, waarna de auto ook in het water terechtkwam.

Ondanks de fikse schade was er geen sprake van gewonden. Een van de bestuurders was wel in het bezit van een geldig rijbewijs, de andere niet.

Een sleepdienst werd ingeschakeld om de voertuigen weer op het droge te krijgen.