SLM presenteert stand van zaken bedrijfsvoering aan regering

De Surinaamse Luchtvaartmaatschappij (SLM) heeft deze week helderheid verschaft aan een delegatie van de regering, onder leiding van president Santokhi, ten aanzien van de stand van zaken van de bedrijfsvoering. Het gaat in deze om de financiële situatie, uitdagingen, bezuinigingen, vooruitzichten, impact van COVID-19 op de bedrijfsvoering en voorstellen ten aanzien van de vloot.

De actiepunten hebben voornamelijk te maken met bezuinigingsmaatregelen om het bedrijf mogelijkerwijs uit de crisissituatie te halen.

President Santokhi heeft de vertegenwoordigers van de SLM opgeroepen om ook na te gaan hoe andere luchtvaartbedrijven om gaan met uitdagingen, bezuinigingen en ook steeds meer mogelijkheden te bekijken om de inkomsten te verhogen. Ook minister Albert Jubithana van Transport, Communicatie en Toerisme heeft enkele verbeterpunten aangekaart.

Hij drukte de vertegenwoordigers op het hart om uit hun stoel te gaan om de business te halen, om zodoende de inkomsten van het bedrijf te verhogen. Hij noemt als voorbeeld de Franse oliemaatschappij die vanuit Parijs technisch personeel zal laten overvliegen via Frans-Guyana, om hen uiteindelijk met kleinere vliegtuigen naar Suriname te vervoeren. SLM zou op die ontwikkeling kunnen inspelen.

Ook de plannen van American Airlines om dit jaar een aanvang te maken met vluchten naar Suriname zijn aan de orde gekomen. De president vroeg de aanwezigen als deze ontwikkeling als een dreiging of juist als een kans gezien moet worden. Het lijkt hem gepast dat de Surinaamse carrier mogelijkheden bekijkt hoe samen te kunnen werken met de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij en om mogelijkheden te benutten om eventueel diensten te leveren aan die maatschappij.

Het ligt in de bedoeling dat de SLM een gedegen plan uitwerkt hoe de bedrijfsoperaties in hun totaliteit winstgevend en rendabel worden. De president benadrukte dat hij naarstig uitkijkt naar het herstelplan vanuit de leiding van het bedrijf, “want het gaat om een ernstige crisis.” Vicepresident Ronnie Brunswijk benadrukte evenals president Santokhi dat het niet de bedoeling is om oneindig injecties te geven aan het bedrijf. “We willen weten van jullie hoe het bedrijf weer gezond en winstgevend gemaakt zal worden, anders ben ik de eerste die zal zeggen stoppen ermee.”

President Santokhi benadrukte meermaals om een goede marketingstrategie uit te werken. Wanneer het luchtruim weer opengesteld wordt, gaan de mensen willen reizen, aldus de president. De president zegt dat er meer ontwikkelingen te wachten staan binnen de luchtvaart gelet op de ontwikkelingen in de gas- en oliesector, maar als wij niet kunnen voldoen aan de randvoorwaarden en niet inspelen op de behoefte, dan gaat men afwijken naar andere landen.

President Santokhi benadrukte aan het einde dat zijn kanttekeningen niet bedoeld zijn om het bedrijf onaangenaam te zijn, maar om het bedrijf wakker te houden. “Wij willen alles doen om SLM te halen uit de crisis.” Over een maand krijgt de president een tussentijds verslag van SLM.