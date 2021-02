Man en vrouw plegen inbraak in eethuis Van Sommelsdijckstraat

Een vrouw die geen vaste woon- en verblijfplaats heeft, heeft bekend dat zij samen met een man heeft ingebroken in een eethuis aan de Van Sommelsdijckstraat in Suriname.

Zij namen SRD 50.000, dranken en vele keukenapparaten weg. Aan de hand van camerabeelden werd zij in beeld gebracht als een van de verdachten. De vrouw kreeg enkele gestolen dranken van de man om te verkopen.

De vrouw is maandag aangehouden en na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Haar kompaan is nog voortvluchtig.