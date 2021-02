Inbrekers dragen SRD 200 duizend uit kluis Grassalco weg

Inbrekers hebben in de nacht van dinsdag op woensdag SRD 200 duizend van staatsmijnbouwbedrijf Grassalco uit een kluis weggedragen.

De dieven sjouwden de kluis naar de achterzijde van het gebouw. Zij forceerden de brandkast en namen het geld weg waarmee zij zijn vertrokken.

Om het gebouw binnen te dringen hebben zij de achterdeur geforceerd. De bewaker van Grassalco merkte niets op toen de inbraak is gepleegd.

Het gebouw is voorzien van camerabeveiliging. De sterke arm in Suriname is bezig met het onderzoek.