Dode bij eenzijdig verkeersongeval: bestuurder uit auto geslingerd

Bij een zwaar eenzijdig verkeersongeval, een paar uur terug aan de Kwattaweg, is de bestuurder van deze auto ter plekke om het leven gekomen. De bestuurder knalde tegen een mast, vervolgens tegen een schutting en ‘vloog’ tegen de trap van een woonhuis. Zoals op de foto te zien is, is de ravage enorm.

De bestuurder reed iets na 03.00u over de Kwattaweg, komende van de richting Vierde Rijweg en gaande richting Derde Rijweg. Door nog onbekende oorzaak botste hij ter hoogte van pandnummer 686 tegen een stroompaal van de NV Energiebedrijven Suriname (EBS).

De auto kwam daarna tegen een schutting en ‘vloog’ vervolgens tegen de trap van een woonhuis. De bestuurder werd daarbij uit de auto geslingerd en is ter plekke om het leven gekomen. De bewoners van het huis troffen zijn ontzielde lichaam op de grond aan.

Het lichaam van de bestuurder is zojuist afgevoerd en in verband met nader onderzoek in beslag genomen door de justitiële autoriteiten. De identiteit van de man is nog onbekend. Er zijn ook geen papieren van hem aangetroffen. Wel zijn er autopapieren gevonden, maar die behoren toe aan iemand in een geheel ander district.

Diverse eenheden van de Surinaamse politie gingen ter plaatse en zijn op het moment van schrijven nog bezig met het onderzoek: