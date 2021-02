Aantal nieuwe besmettingen blijft laag; ook wereldwijde daling

Het aantal nieuwe COVID-19 besmettingen in Suriname is de afgelopen dagen laag gebleven. De afgelopen 24 uur waren er ‘slechts’ 9 nieuwe besmettingen. Dat blijkt dinsdagavond 16 februari uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering. Maandag waren dat 8 en zondag 9.

Ook in de hele wereld gaat het de goede kant uit met het aantal coronabesmettingen. Dat heeft de baas van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO dinsdag laten weten. De cijfers dalen volgens hem al wekenlang.

In de eerste week van januari waren er 5 miljoen nieuwe besmettingen vastgesteld, vijf weken later is dat met bijna de helft gezakt, tot 2,6 miljoen aldus de WHO. “De daling toont aan dat maatregelen wel degelijk werken, zelfs met de nieuwe varianten die in omloop zijn”, zegt de WHO-baas.

Hij waarschuwt wel dat veel zal afhangen hoe we nu reageren. “De brand is niet geblust, maar de omvang ervan is verkleind. Als we stoppen met het te bekampen op elk front, komt het fors terug.”

De cijfers van dinsdag 16 februari: