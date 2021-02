Tweede fase online registratie voor COVID-19 steun

De eerste fase van de online registratie voor COVID-19 steun in Suriname is voorbij. Degenen die behoorden tot de eerder aangegeven categorieën, hadden de mogelijkheid om zich vanaf maandag 1 februari t/m maandag 15 februari 2021 online te registeren. In maart komt er een tweede fase heeft de Surinaamse overheid zojuist bekend gemaakt.

Alle personen en bedrijven, die door de COVID-19 pandemie getroffen zijn en die dat konden aantonen, zijn in de gelegenheid gesteld zich te registreren om na de screening en selectie in aanmerking te komen voor een financiële ondersteuning door de Surinaamse overheid.

Met de uitvoering van deze activiteit zijn belast de ministeries van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J) en Financiën en Planning (Belastingdienst Suriname).

Voor degenen die niet in de gelegenheid zijn geweest om tussen 1 februari en 15 februari te registreren, wordt er een tweede fase ingelast welke zal duren van maandag 1 maart t/m zondag 7 maart 2021.

Let wel: degenen die reeds in februari 2021 hebben geregistreerd, hoeven niet opnieuw te registreren in maart.