Hoofdkwartier SUR-CAD nu in Wanica

Het nieuwe hoofdkwartier van Stichting Suriname Centrale Ambulance Dienst (SUR-CAD) staat nu aan de Poerwodadiweg in het district Wanica. Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid, was als afgevaardigde van president Chandrikapersad Santokhi, aanwezig tijdens de ingebruikname hiervan op 15 februari. Tezamen met directeur-eigenaar Roël Brug, is het lint doorgeknipt en de plaquette onthuld.

Bewoners in de districten Wanica, Para en Brokopondo kunnen sinds gisteren gebruik maken van de diensten van SUR-CAD. Naast het transporteren van zieke of gewonde personen naar bestemming, levert dit bedrijf ook medische diensten voor sociale projecten, zorgvervoer op abonnementenbasis en medisch logistieke diensten aan oliemaatschappijen. Zij zijn het eerste geregistreerde ambulancedienstbedrijf in Suriname.

SUR-CAD biedt ambulance diensten over land, water en lucht; het laatste geschiedt in samenwerking met partners in de regio. Luchtambulancediensten hebben betrekking op repatriëringen van of naar het buitenland zoals Guyana, Frans-Guyana, Cuba en Columbia. SUR-CAD heeft door samenwerking met andere partijen meer kunnen bereiken en doen. Het bedrijf bezit nu 12 wagens.

De regering stimuleert alle initiatieven van particulieren om de kwaliteit van het leven van de mens te verbeteren. Zowel Brug als minister Ramadhin zijn ermee eens, dat de ambulancedienst opgenomen dient te worden in de Wet Basiszorg. De gedachte van de regering is om de ambulancedienst te decentraliseren; in elk gebied in Suriname dient er medische stabilisatie van gedegen transport naar een ziekeninstelling of hospitaal te zijn. De regering zal alles in het werk stellen dat dit initiatief blijft voortbestaan.

Naast het nieuwe hoofdkwartier staat de medische shop, waar mensen terecht kunnen voor hulpmiddelen zoals glucose- en bloedrukmeter en krijgen ze daarbij ook voorlichting over het gebruik ervan.