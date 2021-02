Danielle Veira ontheven uit functie; DNV krijgt interim managementteam

Het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) krijgt vanaf dinsdag 16 februrai 2021 een Interim Managementteam (IMT-DNV). Met dit besluit is de Luitenant-Kolonel Danielle Veira, die sedert 30 september 2016 de scepter zwaait, ontheven uit haar functie en per gelijke datum ter beschikking gesteld van het Bevoegd Gezag.

Bij de ontheffing is Overste Veira door president Chandrikapersad Santokhi bedankt voor haar niet onopgemerkte bijdrage aan de ontwikkeling van de Staat Suriname.



Luitenant-Kolonel Veira geeft in reactie op dit besluit aan, dat het een prerogatief is van de president te bepalen wie geplaatst wordt in politiek gevoelige posities en hoe invulling gegeven moet worden aan de doelstellingen die het staatshoofd en de regering hebben vastgesteld.

De Overste geeft verder aan, altijd rekening te hebben gehouden met de politieke realiteit. Ze zegt het als unicum te hebben ervaren om als vrouw aan de wieg te hebben gestaan van het DNV, die voorheen uit twee overheidsinstanties bestond. Het DNV heeft onder haar leiding vele hoogtepunten gekend en is daarmee een niet weg te denken instituut geworden binnen de Surinaamse samenleving als ook binnen de internationale gemeenschap.



Op woensdag 16 februari 2021vindt de overdracht plaatst. De majoors Eria Wamenie en Gerard Kalka vormen het IMT-DNV en zullen als collectief verantwoordelijk zijn voor de verdere voortgang van het instituut. Luitenant-Kolonel Veira is gereed voor de nieuwe uitdagingen.