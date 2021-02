Brugspringer laat voertuig en slippers op Bosjebrug achter

Op de top van de Wijdenboschbrug in Suriname is in de nacht van maandag op dinsdag een blueblack auto van het type Mark II aangetroffen door een voorbijganger. De Surinaamse politie heeft sterke aanwijzingen dat er iemand van de brug is gesprongen.

In het voertuig werden persoonlijke spullen van een zekere P.W. aangetroffen, waaronder een NDP-lidmaatschapskaart op naam van die persoon. Ook werden slippers aangetroffen op de brug. Het vermoeden bestaat dat deze P.W. van de brug in de Surinamerivier is gesprongen.

Het voertuig is inmiddels door de Surinaamse politie weggesleept en het onderzoek is gaande. Later meer.