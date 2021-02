Bromfietser gewond na inhaalactie automobilist zonder rijbewijs

Deze bromfietser is vanmiddag gewond geraakt na een inhaalactie van een automobilist zonder rijbewijs, op de Henarweg in Suriname. Hij moest per ambulance afgevoerd worden naar de Spoedeisende Hulp (SEH).

Beide weggebruikers reden rond 16.30u over de Henarweg, komende vanuit de richting van de Livorno Beekhuizenweg. Ter hoogte van pand nummer 27 haalde de automobilist de bromfietser in. Direct na de inhaalactie raakte hij de bromfiets aan het stuur.

De bromfietser kwam daarbij te vallen en raakte gewond. De politie werd ingeschakeld en heeft de auto in beslag genomen, omdat de bestuurder ter plaatse geen geldig Surinaams rijbewijs kon overleggen.

Hij moet zich morgen aanmelden bij de Verkeersunit van de Surinaamse politie.