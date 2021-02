1 coronadode en 8 nieuwe besmettingen na 90 keer testen

In Suriname is de afgelopen 24 uur weer een persoon overleden aan de gevolgen van besmetting met het gevreesde coronavirus. Het aantal doden is hierdoor gestegen naar 167. Dat blijkt maandagavond 15 februari uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering.

Het afgelopen etmaal zijn er in totaal 90 tests uitgevoerd waaruit er 8 nieuwe gevallen werden geregistreerd (8,8%). De meeste uit Paramaribo (4) gevolgd door Wanica (3) en Para (1). In totaal zijn 28 mensen genezen.

Het gemiddeld aantal nieuwe gevallen per week is flink gedaald. Een maand geleden waren de absolute cijfers op dagbasis 97. Op maandag is het laagste aantal van 8 genoteerd. De daling is hier goed zichtbaar: