Bestuurders niet aanspreekbaar na zware aanrijding

Op de hoek van de Magentakanaal- en de Magentaweg in Suriname vond er zojuist een zware aanrijding plaats tussen twee personenauto’s. Beide bestuurders waren niet aanspreekbaar en zijn per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp.

De bestuurder van het wit gelakt voertuig reed over de Verlengde Mangentaweg en wou de Magentakanaalweg oversteken om in de Magentaweg te gaan. Vermoedelijk zag hij daarbij niet dat het ander voertuig over de Magentakanaalweg kwam aangereden en afsloeg in de Magentaweg.

De veroorzaker vloog met zijn auto in de brugleuning. Zijn voertuig hing deels boven het kanaal. De politie kreeg de melding van de aanrijding en ging ter plaatse voor onderzoek. Zij schakelde een ambulance in om beide bestuurders af te voeren voor medische behandeling.

Beide voertuigen zijn zwaar beschadigd en zijn door een sleepdienst afgevoerd.